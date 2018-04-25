В Москве на время ЧМ-2018 ограничат продажу алкоголя

В Москве на период проведения чемпионата мира по футболу запретят продавать и употреблять алкоголь на определенных территориях. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции российской столицы Кирилла Малышкина.

Запрет будет действовать в дни проведения матчей, перед ними, и распространяться на любые напитки в стеклянной таре.

Мэрия уже определила границы территорий, на которых будет запрещено употреблять и продавать алкоголь. Они включают и заведения общественного питания.

В столице в ряде медучреждений нетрезвым болельщикам окажут медицинскую помощь.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на время ЧМ-2018 вокруг стадионов и других ключевых объектов чемпионата будет введен особый режим безопасности. Будут усилены меры безопасности на общественном транспорте, вокзалах и в аэропортах.