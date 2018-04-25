В Москве прошли переговоры начальника российского Генштаба генерала армии Валерия Герасимова и командующего Сухопутными войсками Пакистана генерала Камала Баджвы

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов и командующий Сухопутными войсками Пакистана генерал Камал Баджва обсудили в Москве вопросы региональной безопасности и договорились о развитии контактов в оборонной области.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, состоянию и перспективам двустороннего взаимодействия в военной и военно-технических областях. Подтвержден настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере.

Генерал армии Валерий Герасимов пригласил пакистанских представителей принять участие в Армейских международных играх - 2018 (28 июля - 11 августа) и Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» (21-26 августа).