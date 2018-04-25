В ПАСЕ приняли резолюцию по противодействию пропаганде РФ

Сегодня в ПАСЕ единогласно приняли резолюцию о поддержке противодействия российской пропаганде на уровне Евросоюза.

Вице-президент ПАСЕ, глава украинской делегации Владимир Арьев отметил: «Еще одна небольшая победа. ПАСЕ только что единогласно приняла резолюцию по моему докладу: выразила поддержку противодействию российской пропаганде на уровне ЕС и рекомендовала странам-членам Совета Европы учредить органы (observatories) для отслеживания дезинформации и фейков».

В документе сказано, что некоторые государственные СМИ превратились в пропагандистские машины для распространения фейковых новостей и разжигания ненависти и ксенофобии.

В связи с этим в ПАСЕ подтвердили поддержку решению Евросовета 2015 о борьбе с дезинформацией и откровенной ложью со стороны России, путем создания Оперативной рабочей группы ЕС по стратегическим коммуникациям East StratCom.