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В Санкт-Петербурге спущен на воду новейший корабль противоминной обороны «Иван Антонов» проекта 12700 для минно-тральных сил военно-морского флота


Добавлено: 25 апр 2018 в 23:25, Категория: Общество
В Санкт-Петербурге спущен на воду новейший корабль противоминной обороны «Иван Антонов» проекта 12700 для минно-тральных сил военно-морского флота
 




Сегодня, 25 апреля в Санкт-Петербурге на предприятии ОАО «Средне-Невский Судостроительный Завод» состоялась торжественная церемония спуска на воду новейшего корабля противоминной обороны проекта 12700 «Иван Антонов» построенного в рамках кораблестроительной программы для ВМФ России. В торжественной церемонии спуска на воду современного корабля ПМО приняли участие Заместитель Главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук, Генеральный директор АО «Средне-Невский Судостроительный завод» Владимир Середохо, Генеральный директор АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» Александр Шляхтенко, дочь моряка-балтийца Героя Советского Союза Ивана Антонова - Наталья Антонова, а также внучка Дарья. представители руководства Объединенной судостроительной корпорации.

В своем выступлении перед участниками церемонии Заместитель Главкома ВМФ вице-адмирал Виктор Бурсук передал судостроителям предприятия слова приветствия Главнокомандующего Военно-Морским Флотом Адмирала Владимира Королёва и напомнил, что Приказом Главкома ВМФ России Адмирала Королёва этому новейшему кораблю противоминной обороны при закладке было присвоено наименование «Иван Антонов» (в честь прославленного снайпера-балтийца участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза мичмана Ивана Антонова). По словам вице-адмирала Виктора Бурсука «корабль противоминной обороны «Иван Антонов» обладает целым рядом улучшенных характеристик по сравнению с головным кораблем этого проекта»

«Каждый корабль в рамках одной и той же серии отличается от своего предшественника определенными конструкторскими и технологическими решениями. Это говорит о том, что кораблестроение для ВМФ России идет в ногу с научно-техническим прогрессом, а то и с его опережением. Корабль ПМО «Иван Антонов», помимо основных характеристик систем вооружения, имеет отличия и в архитектуре корпуса», - отметил Заместитель Главкома ВМФ по вооружению.

По его информации «Главнокомандующий ВМФ регулярно заслушивает начальников профильных управлений Главного командования ВМФ по вопросам переоснащения минно-тральных сил флотов, придавая этому сегменту работы одно из первостепенных значений. Всего, в ближайшей перспективе, ВМФ рассчитывает получить 40 кораблей противоминной обороны нового поколения».

Как подчеркнул вице-адмирал Виктор Бурсук «в процессе эксплуатации головного корабля ПМО проекта 12700 «Александр Обухов» стало ясно, что эти корабли могут успешно выполнять задачи в морской зоне, а не только в прилегающих к пунктам базирования акваториях. Отличные тактико-технические характеристики, заложенные в этот проект кораблей, превзошли все ожидания».

Корабли противоминной обороны проекта 12700 предназначены для борьбы с морскими минами, в том числе и с новыми, так называемыми «умными морскими минами», которые корабль ПМО типа «Иван Антонов» может обнаруживать, как в воде, так и в морском грунте. По оценке Главного командования ВМФ России корабли противоминной обороны (ПМО) нового поколения проекта 12700 существенно усилят потенциал и эффективность минно-тральных сил флотов ВМФ России.

Корабль противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 спроектирован ЦМКБ «Алмаз» и является новым поколением кораблей ПМО, в строительстве и проектировании которых ОАО «СНСЗ» и ОАО «ЦМКБ «Алмаз» накопили большой опыт. На базе этого опыта и передовых мировых тенденций в сфере противоминной обороны предусмотрено формирование противоминного контура с применением новейших, высокоэффективных гидроакустических станций, размещаемых как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, интегрированной мостиковой системы, главного командного пункта - автоматизированной системы управления противоминными действиями. Вместе с тем, корабль способен использовать и традиционное тральное вооружение.

Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина 61 метр, ширина 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении 16,5 узлов, экипаж свыше 40 человек. Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств. В проекте корабля ПМО реализован новый подход к созданию комфортных условий службы экипажа.

Данный корабль имеет уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. Метод вакуумной инфузии представляет собой метод формования стеклопластиковых изделий, при котором за счет герметичной пленки, прилегающей к матрице, создается рабочая полость с уложенным армирующим материалом (стеклоткань или углеткань). В полости создается вакуум, и за счет разницы атмосферного и внутриполостного давлений связующее втягивается в рабочую полость и пропитывает армирующий материал. Метод значительно улучшает соотношение «волокно-смола» в ламинате, в результате чего получается более прочное (~ на 25 %) и легкое (~ на 20 %) изделие.

Достоинством корпуса корабля ПМО является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами, что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса корпуса значительно меньше.


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Добавлено: 25 апр 2018 в 23:25, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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