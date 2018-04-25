В «Современнике» началось прощание с Ниной Дорошиной

В московском театре «Современник» в 11 часов началось прощание с народной артисткой России Ниной Дорошиной.

Как сообщает агентство «Москва», проститься с актрисой пришли ее родные, а также коллеги и друзья: актриса Лия Ахеджакова, актер Авангард Леонтьев, ректор Щукинского театрального института Евгений Князев, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

По данным РИА Новости, в настоящее время проводить Дорошину пришли более 300 человек.

Нина Дорошина скончалась от проблем с сердцем в ночь на 21 апреля у себя дома. Актрису похоронят сегодня на Пятницком кладбище Москвы.