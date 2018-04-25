В США требуют объяснить присутствие посла РФ на съезде республиканцев

Администрация Барака Обамы могла помочь послу России в США Сергею Кисляку прибыть на съезд Республиканской партии 2016 года, заявляет неправительственная организация Judicial Watch.

Представители организации в суде потребовали, чтобы переписку между Госдепом и российским посольством об участии Кисляка в съезде представили общественности. Также они потребовали данные Службы дипломатической безопасности о поездке российского посла.

При этом в организации не пояснили, чем было предосудительно участие российского посла в съезде: в подобных мероприятиях Республиканской партии участвует большое число иностранных дипломатов.