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» » В США требуют объяснить присутствие посла РФ на съезде республиканцев

В США требуют объяснить присутствие посла РФ на съезде республиканцев


Добавлено: 25 апр 2018 в 01:53, Категория: Новости на сегодня
В США требуют объяснить присутствие посла РФ на съезде республиканцев

Администрация Барака Обамы могла помочь послу России в США Сергею Кисляку прибыть на съезд Республиканской партии 2016 года, заявляет неправительственная организация Judicial Watch.

Представители организации в суде потребовали, чтобы переписку между Госдепом и российским посольством об участии Кисляка в съезде представили общественности. Также они потребовали данные Службы дипломатической безопасности о поездке российского посла.

При этом в организации не пояснили, чем было предосудительно участие российского посла в съезде: в подобных мероприятиях Республиканской партии участвует большое число иностранных дипломатов.


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Добавлено: 25 апр 2018 в 01:53, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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