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Валерий Гергиев: «Нужны фильмы, которые будут говорить правду»


Добавлено: 25 апр 2018 в 04:40, Категория: Новости на сегодня
Валерий Гергиев: «Нужны фильмы, которые будут говорить правду»

История Великой Отечественной войны для нашей страны священна, поскольку эта страшная беда коснулась каждого дома, затронула каждую семью.

К несчастью, довольно часто эти страницы истории подвергаются искажениям, переписываются в угоду личным интересам тех или иных людей.

Стараясь не допустить этого, Российское военно-историческое общество и Министерство культуры РФ инициируют все новые и новые проекты, направленные на восстановление исторической справедливости. Одним из таких значимых проектов стало создание фильма о героине Великой Отечественной войны Зое Космодемьянской.

Этот проект уже поддержали многие российские государственные и общественные деятели, среди них немало и знаменитых представителей мира культуры. Не остался в стороне и известный дирижер, художественный руководитель Мариинского театра, народный артист РФ Валерий Гергиев.

Валерий Абисалович признался, что несмотря на плотный концертный график, военные фильмы всегда смотрит с радостью. А новость о грядущей картине про Зою Космодемьянскую он воспринял с большим энтузиазмом.

«Зоя Космодемьянская — это немного неожиданная тема, но, думаю, это будет интересно. Я могу лишь пожелать удачи любому фильму, который будет правдиво отображать настоящую историю Великой Отечественной войны или Второй мировой войны в целом, что в данном случае, может быть, даже еще важнее. Исказили уже очень многое, и нам нужны фильмы, которые будут говорить правду. Так что, я хочу пожелать этому проекту удачи», — сказал дирижер.

Также Гергиев поддержал идею сбора народных средств для поддержки будущей картины:

«Я думаю, если фильм будет хорошим, это оправдает такой необычный призыв. Дай Бог, чтобы фильм о Зое удался, потому что, если люди оторвут от себя свои кровные средства, это значит, что у них будет надежда на очень хороший результат. Надеюсь, этот результат их не разочарует».

Напоминаем, что вы тоже можете помочь фильму «Страсти по Зое». Для этого необходимо зайти на сайт ДАР.ИСТОРИЯ.РФ и нажать кнопку «Пожертвовать». Имена всех, кто внес пожертвование, независимо от суммы, будут упомянуты в титрах фильма.

Напомним, что на днях читатель «Русской Весны» стал 500-м жертвователем на съёмки фильма о Зое Космодемьянской.

София Вастанова


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Добавлено: 25 апр 2018 в 04:40, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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