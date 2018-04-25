ВС РФ отказался выпустить Олега Навального из колонии

Президиум Верховного суда РФ признал законным приговор по делу «Ив Роше», фигуранты которого Алексей и Олег Навальные были осуждены за мошенничество. Тем не менее, рассмотрение дела возобновится в связи с появлением новых обстоятельств, пишет «Медуза».

Отменить приговор и выпустить Олега Навального из колонии просили его адвокаты и сами братья Навальные. Защитник Ольга Михайлова выступила против отправки дела на повторное рассмотрение – именно такая участь постигла еще одно дело в отношении Навальных, связанное с «Кировлесом», после решения ЕСПЧ.

Напомним, тогда Генпрокуратура также возражала против отмены приговора, но согласилась на пересмотр дела с учетом решения Европейского суда по правам человека о нарушении права Навальных на справедливое разбирательство.

Дело «Ив Роше Восток» возбуждено по заявлению генерального директора этой компании Бруно Лепру, который утверждал, что занимавший руководящую должность в «Почте России» Олег Навальный склонил французскую фирму к заведомо невыгодному для нее договору о перевозке продукции.

В 2014 году Олега Навального приговорили к 3,5 года колонии общего режима, его брат Алексей Навальный получил такой же срок – но условно.