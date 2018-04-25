Зачем нужен одностраничный сайт

Технологии не стоят на месте, особенно все, что связано с интернетом. В наше время практически у каждого человека есть связанный с ним сайт, это может быть официальная страница компании, в которой он работает или собственный интернет магазин и т.д. Однако в такой сфере нельзя останавливаться. Нужно следить за обновлениями системы и понимать суть их необходимости. К примеру, сейчас многие сайты работают по структуре одностраничников, что приносит большое количество посетителей и востребованность продукта.

Пять причин создания одностраничника

Landing page, это структура сайта, где нет ничего лишнего. Просмотр информации осуществляется при помощи прокручивания колесика мышки. Создание сайта лендинг заключается в пяти основных правилах:

только важная информация, интересная пользователю – поскольку работает лишь одна страница, она должна вмещать в себе достаточно информации для ознакомления человека с товаром или услугой. Однако место ограничено, поэтому нужно несколько раз профильтровать содержимое сайта;

соответствие времени – тренды не стоят на месте, они вечно меняются, но это не значит, что что-то можно упустить. Поэтому если вы хотите быть востребованным, то нужно купить landing, ведь пользователи ищут такие сайты и с ними приятнее работать;

правильная подача информации – мало выбрать нужный текст, его еще надо правильно преподнести: картинки, видео, аудио, типографика или скроллинг. Выберите понравившуюся повествовательную форму и создавайте сайт на её основе;

простота – залог успеха – в наше время, чем проще сайт, тем он понятнее и тем проще с ним работать. Не стоит ломать голову над уникальными кнопками, знаками и т.д. Помните, простота – сестра таланта;

адаптация для разных устройств – если разработка landing page доступна только на компьютере, то она не будет востребована, нужно помнить о других гаджетах, чтобы каждый человек мог воспользоваться ресурсом, в который вы вложили деньги. Также важно избежать грубых ошибок при заказе лендинга http://www.kremlinrus.ru/article/1050/81072/.

Сам по себе одностраничный сайт, это наилучший вариант ресурса для мобильных устройств. Не нужно ждать, пока загрузится другая страница. Важно только, чтобы была поддержка, и ваши старания будут успешными.

Можно ли переделать старый сайт в лендинг

В наше время возможно все. Но прежде, чем это сделать, нужно подумать, а стоит ли. Если ваш сайт пользуется популярностью, тогда не стоит ломать структуру, к которой привыкли пользователи. Когда ресурс существует лишь для солидности, поскольку давно не приносит прибыли, тогда нужно подумать о его перевоплощении или совершенствовании.