Загадочные события в Йеллоустоуне: световые явления и непознанные объекты

Серия загадочных событий произошла в Йеллоустоунском парке 21 и 22 апреля 2018 года. Вебкамеры, транслирующих видео в режиме реального времени, запечатлели неопознанные объекты, взрыв яркой сферы и прибытие на место происшествия вертолетов и рейнджеров.

На видео с камер наблюдения зафиксирован взрыв яркого объекта сферической формы возле кальдеры супервулкана, а также запечатлены работники парка, которые в ночное время ходят с фонариками и рассматривают нечто лежащее на земле. Объект напоминает человеческое тело.

На следующий день в парк прибыли вертолеты, которые двигались на небольшой высоте и освещали землю лучом прожектора. Создалось впечатление, что они что-то ищут.

Никаких официальных данных о событиях в Йеллоустоуне не опубликовано. Кейт Мартин выложила на своем каналу в YouTube видео с камер наблюдения, демонстрирующее странный инцидент.