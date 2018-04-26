41% опрошенных россиян не поверили официальной версии пожара в Кемерово

«Левада-центр» провел опрос, посвященный трагедии в Кемерово, где при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 60 человек.

Опрос проводился 20 – 24 апреля 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

Опрос показал высокую степень осведомленности о трагедии в Кемерово: 85% респондентов хорошо знают о случившемся, еще 14% опрошенных «что-то слышали об этом», лишь 1% участников опроса утверждают, что впервые слышат о пожаре.

Из числа респондентов, которым известно о трагедии, 41% опрошенных убеждены, что власти скрывают истинные причины трагедии и реальное количество жертв. Верят в официальную версию и количество жертв 46% участников опроса. 13% респондентов затруднились с ответом.

Причиной трагедии (можно было назвать несколько вариантов) большинство опрошенных считают халатность — как владельце и управляющих ТРЦ (56%), так и прочих отдельных лиц, пожарных, сотрудников центра и т. д. (54%). Кроме того, в случившемся обвиняют коррупцию в госорганах, ответственных за соблюдение правил безопасности (51%), а также общую расхлябанность и безответственность в нашем обществе (39%). Трагическим стечением обстоятельств объясняют случившееся 17% опрошенных.