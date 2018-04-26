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Amazon будет доставлять покупки прямо в багажник вашего автомобиля 


Добавлено: 26 апр 2018 в 01:21, Категория: Технологии
Amazon будет доставлять покупки прямо в багажник вашего автомобиля 
Как показывает практика, даже самые, казалось бы, привычные вещи всегда можно улучшить и сделать интереснее и удобнее. Вот взять, к примеру, службу доставки товаров. Amazon уже тестировала доставку грузов дронами, а в прошлом году — прямо вам домой, пока вас нет. И вот сейчас стало известно об еще одной услуге: доставке товаров в багажник вашего автомобиля.

Как сообщает издание The Verge, новый способ получил название Key In-Car и запущен в партнерстве с автоконцернами General Motors и Volvo, поэтому пока работает только с марками автомобилей от этих производителей. Кроме того, для участников на данный момент выдвигается и ряд дополнительных требований: автомобиль должен быть выпущен не позднее 2015 года, а у водителя должна иметься активная учетная запись OnStar или Volvo on Call.

Что касается самих посылок, то в Amazon заявляют, что их габариты не должны превышать размеры в 65 х 55 х 40 сантиметров, а вес не должен быть более 23 килограммов. Помимо этого, под услугу Key In-Car не попадают товары, которые требуют подписи владельца, или те, стоимость которых превышает 1300 долларов США.

Услуга доставки проходила испытания на территории Вашингтона и Калифорнии в последние полгода, а сейчас она доступна всем подписчикам сервиса Amazon Prime за 10,99 доллара в месяц. Курьерская служба сама найдет авто по GPS-координатам, номерам и фото, а затем при помощи специального ключа откроет багажник и поместит туда груз, после чего закроет машину. Воспользоваться Key In-Car могут жители 37 городов в США, и в будущем география будет расширяться. Ну а то, как работает Key In-Car, вы можете увидеть уже сейчас на видео, расположенном ниже.

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Дрон-помощник: новая разработка от Amazon
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Добавлено: 26 апр 2018 в 01:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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