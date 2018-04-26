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Антонов: Действия США в отношении дипсобственности в Сиэтле - недружественые


Добавлено: 26 апр 2018 в 09:00, Категория: Политика
Антонов: Действия США в отношении дипсобственности в Сиэтле - недружественые

Действия Соединенных Штатов в отношении российской дипломатической собственности в Сиэтле в среду, 25 апреля, являются недружественными, неконструктивными и антироссийскими. Такое мнение выразил посол России в США Анатолий Антонов.
 
"Этот прекрасный день омрачен американскими действиями - очень неконструктивными, очень недружественными, я бы сказал даже, антироссийскими", - заявил Антонов.
 
"Сегодня американские власти сорвали замок со здания, где проживал генеральный консул РФ в Сиэтле. Они пошли в нарушение всех международных конвенций, всех договоренностей. Кроме печали и горести этот жест ничего не вызывает", - убежден он.
 
Антонов считает, что поднятый в СМИ шум вокруг высланных российских дипломатов призван отвлечь внимание от действий властей США по отношению к российской дипломатической собственности в Сиэтле, пишет ТАСС.
 
"Для того, чтобы отвлечь международную общественность, американские СМИ, российские СМИ от этого произвола, который все наблюдали в онлайн-режиме в Сиэтле, сегодня вдруг вспыхнула какая-то истерия в средствах массовой информации США, когда стали порочить российских дипломатов, которые были изгнаны с территории Соединенных Штатов Америки", - сказал он, напомнив, что речь идет о 60 сотрудниках, которых "обвинили в шпионаже, объявили persona non grata".
 
"Это наши товарищи, это честные, порядочные люди. Это люди, которые отдавали все свои силы для укрепления российско-американских отношений", - продолжил посол. Он напомнил, что среди высланных дипломатов были те, кто отвечал "за культурные связи между Российской Федерацией и Соединенными Штатами". "Это люди, которые занимались торгово-экономическим сотрудничеством, люди, которые способствовали нашему взаимодействию в космосе, <...> молодые ребята, дипломаты, которые работали в секретариате посла, отвечали за протокольную работу", - указал глава дипмиссии.
 
"Это очень досадное, печальное событие. И переваливать с больной головы на здоровую, конечно, это нечестно", - констатировал Антонов. Он заметил, что сегодня СМИ "безапелляционно обвиняют" Москву "в этой трагедии, которая произошла в Солсбери, когда два российских гражданина были отравлены".
 
"Если вы помните, все время говорили, что "с высокой долей вероятности" к этому причастна РФ. Сегодня слово "высокая доля вероятности" исчезло из уст и со страниц американской печати - однозначно говорят, что это сделала РФ и сегодня пробрасывают непристойную мысль о том, что российские дипломаты могут быть вовлечены в подобного рода действия на территории США. Это очень недружественный и провокационный шаг", - подчеркнул дипломат.
 

Надежда на здравый смысл


 
"Мне хочется надеяться, что все-таки здравый смысл возобладает и мы вернемся к нормальным российско-американским отношениям, потому что перед нами стоят серьезнейшие проблемы в области двустороннего взаимодействия, в области укрепления региональной и глобальной безопасности", - резюмировал Антонов.
 
Ранее телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники в американской разведке и правоохранительных органах сообщила о том, что среди высланных в конце марта этого года из США российских дипломатов были те, кто якобы отслеживал перебежчиков из России, обосновавшихся в США и получивших новые документы.
 
При этом телекомпания отмечала, что в Белом доме, ЦРУ и ФБР ей отказали в официальных комментариях на этот счет.
 
Как сообщил ранее источник в посольстве России в США, представители США проникли в среду в резиденцию генерального консула России в Сиэтле (штат Вашингтон), взломав замок на ее входной двери. Заведующий консульским отделом посольства России в США Николай Пукалов позднее заявил ТАСС, что взлом представителями США замков в резиденции генерального консула РФ в Сиэтле представляет собой нарушение международного права. Он напомнил, что такая же ситуация возникла и после закрытия по требованию американских властей 2 сентября 2017 года российского генерального консульства в Сан-Франциско.
 
Во вторник днем российские дипломаты - сотрудники закрытого по требованию США генконсульства РФ в Сиэтле покинули город. Как сообщил в беседе с ТАСС консул-советник Халит Айсин, из города выехали в общей сложности 23 человека - дипломаты и члены их семей - на 11 машинах. Колонна направилась в Вашингтон. Доступ в помещение, где находилось российское генконсульство, был прекращен по требованию американских властей в полночь 1 апреля.

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Добавлено: 26 апр 2018 в 09:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

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