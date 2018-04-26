Азаров пообещал вернуться в Украину

Бывший премьер-министр Николай Азаров, экс-глава МВД Виталий Захарченко и бывший командующий внутренними войсками МВД Станислав Шуляк на пресс-конференции в Москве заявили, что вернутся в Украину. Об этом сообщает Украинская правда.

«Мы обязательно вернемся в нашу страну. Можете записать, я могу расписаться. Мы представители той самой Украины, которую не хочет видеть нынешний режим. Мы обязательно вернемся и обязательно возродим Украину, изменив ее политический курс. Я в этом глубоко убежден», — сказал Азаров.

Захарченко заявил, что связывает с Украиной свое «будущее, в том числе и политическое».

«Хочу вернуться в Украину, где красное знамя победы и георгиевская ленточка будут гордостью и честью страны, а дивизион СС «Галичина» будет пятном тяжкого позора. Вот я хочу вернуться в такую страну и приложу все свои усилия, чтобы так было», — сказал Шуляк.

Ранее Николай Азаров заявил, что готов выступить в суде по делу Виктора Януковича.

Фото: Украинская правда