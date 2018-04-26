Беременной Анастасии Костенко понадобилась госпитализация

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко госпитализирована из-за отеков. Врачи рекомендовали будущей маме полный покой и медицинский контроль за сохранением беременности.

Отеки – распространенное явление во время вынашивания малыша. Однако при сохранении диеты и употреблении необходимых лекарственных препаратов с ними легко справиться.

Анастасия Костенко



В целом, Анастасия переносит беременность легко. Будущая мама регулярно делится со своими подписчиками размышлениями по этому поводу. К примеру, рассказала о начале периода так называемого «гнездования»:

Последнюю неделю открылось во мне новое чувство - «надо все сделать, чтобы я успокоилась». Все заказать, приобрести, покрасить, накупить, протестировать. Забавно так и ведь ничего с этим этапом «гнездования» не сделаешь.

Будущие родители ждут рождения девочки. Как стало известно, малышка появится на свет в госпитале «Лапино», где родились дети многих отечественных знаменитостей. Средняя стоимость родов в этом элитном медицинском учреждении оценивается в 450 тысяч рублей.

Мы желаем Анастасии Костенко легкой беременности.

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