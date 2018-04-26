Бизнес оценил ущерб от блокировок РКН в 2 млрд долларов

Веерные блокировки IP-адресов в попытках Роскомнадзора добиться блокировки мессенджера Telegram в России могут обойтись российскому бизнесу в миллиард долларов, примерно такую же сумму могут недополучить американские Amazon и Google, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты разработчика софта Flexbby.

Напомним, 16 апреля РКН начал реализацию решения Таганского суда Москвы о блокировке Telegram на территории России, однако помехой оказались инструменты обхода блокировок, в том числе VPN и прокси-серверы. РКН начал массово блокировать IP-адреса ресурсов, которые подозревает в содействии обходу блокировки Telegram – по состоянию на вечер 25 апреля Роскомнадзор внес в черный список около 18 млн IP-адресов.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев рассказал «Коммерсанту», что ожидает «снежный ком» жалоб от компаний, пострадавших от блокировки: «Неработоспособность сервиса — это репутационный удар по компании, но у российского бизнеса, который не любит вступать в конфронтацию с государственными органами, есть врожденная осторожность. Эти факторы сдерживают в оценке ущерба и при обращении с жалобами».

Между тем представители интернет-сообщества рассказали, что РКН готов отказаться от веерных блокировок.