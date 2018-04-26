Блокировка Telelegram будет стоить бизнесу в миллиарды, заявил эксперт

Эксперты прогнозируют колоссальные потери бизнеса от блокировки Telegram. Звучат цифры о двух миллиардах долларов, как в бизнесе за рубежом, так и в самой России.

Сообщается, что борясь с обходом блокировки РКН (Роскомнадзор) начал блокировать IP-адреса Google и Amazon. В результате этих действий пострадали 400 российских компаний. Все они жаловались на перебои в работе и при обслуживании клиентов.

Ученое сообщество России обратилось к премьер-министру с требованием наказать тех сотрудников РКН, по чьей вине пострадали добросовестные фирмы.

В правительстве же заявили, что речи о цензурировании интернета в стране не идет. Алексей Волин, являясь замминистра связи и массовых коммуникаций, сообщил прессе, что Россия не пойдет по пути Китая.