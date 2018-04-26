Блокировка Telelegram будет стоить бизнесу в миллиарды, заявил эксперт

Показать меню
Актуально
Геращенко: Решение ПАСЕ приближает российское руководство к Гааге - 19:32 Геращенко: Решение ПАСЕ приближает российское руководство к Гааге Полторак повысил зарплаты военным летчикам - 19:42 Полторак повысил зарплаты военным летчикам Либеральный удар по российскому образованию: Как лоббисты пытаются управлять - 20:00 Либеральный удар по российскому образованию: Как лоббисты пытаются управлять будущим страны Ефимова: решила, умру или не умру, зато поработаю на двух дистанциях - 20:00 Ефимова: решила, умру или не умру, зато поработаю на двух дистанциях Леди в белом: Мелания Трамп и Брижит Макрон появились в похожих образах на - 20:07 Леди в белом: Мелания Трамп и Брижит Макрон появились в похожих образах на мероприятии в Белом доме Израиль обещает уничтожить поставленные Сирии С-300 в случае применения - 20:25 Израиль обещает уничтожить поставленные Сирии С-300 в случае применения их против израильских ВВС  Исключение РФ ужасает, - Генсек Совета Европы - 20:56 Исключение РФ ужасает, - Генсек Совета Европы Новый сервис: «Яндекс» представил карту чистоты воздуха в Петербурге - 21:00 Новый сервис: «Яндекс» представил карту чистоты воздуха в Петербурге Власти Москвы предложили Навальному альтернативу Тверской - 21:04 Власти Москвы предложили Навальному альтернативу Тверской Лидер оппозиции Армении выразил готовность стать премьером - 21:05 Лидер оппозиции Армении выразил готовность стать премьером Минтруд предложил упрощенное ведение трудовых книжек - 21:05 Минтруд предложил упрощенное ведение трудовых книжек Трамп стряхнул с Макрона перхоть в знак «особых отношений» - 21:05 Трамп стряхнул с Макрона перхоть в знак «особых отношений» En+ сменила топ-менеджеров - 21:05 En+ сменила топ-менеджеров Макрон поддержал Трампа в разработке нового соглашения по Ирану - 21:06 Макрон поддержал Трампа в разработке нового соглашения по Ирану Салах сыграет в атаке "Ливерпуля" в матче c "Ромой" - 21:07 Салах сыграет в атаке В Киеве рассказали, что ждет Донбасс после окончания войны - 21:31 В Киеве рассказали, что ждет Донбасс после окончания войны Луценко: Источник коррупции – внутри политической системы Украины - 21:39 Луценко: Источник коррупции – внутри политической системы Украины
» » Блокировка Telelegram будет стоить бизнесу в миллиарды, заявил эксперт

Блокировка Telelegram будет стоить бизнесу в миллиарды, заявил эксперт


Добавлено: 26 апр 2018 в 18:55, Категория: Общество
Блокировка Telelegram будет стоить бизнесу в миллиарды, заявил эксперт

Эксперты прогнозируют колоссальные потери бизнеса от блокировки Telegram. Звучат цифры о двух миллиардах долларов, как в бизнесе за рубежом, так и в самой России.

Сообщается, что борясь с обходом блокировки РКН (Роскомнадзор) начал блокировать IP-адреса Google и Amazon. В результате этих действий пострадали 400 российских компаний. Все они жаловались на перебои в работе и при обслуживании клиентов.

Ученое сообщество России обратилось к премьер-министру с требованием наказать тех сотрудников РКН, по чьей вине пострадали добросовестные фирмы.

В правительстве же заявили, что речи о цензурировании интернета в стране не идет. Алексей Волин, являясь замминистра связи и массовых коммуникаций, сообщил прессе, что Россия не пойдет по пути Китая.

Эти опасения беспочвенны. При том, что мы активно дружим с Пекином, в том числе обмениваемся информацией по поводу развития медийного рынка. Мы всегда исходили из того, что Россия – это Россия, а Китай – это Китай, - заявил чиновник.


Материалы по теме:

Минкомсвязи опровергло сообщения о «великом русском файрволе»
Роскомнадзор не смог договориться с Amazon о блокировке Telegram
Google и Amazon решают, будут ли работать в России
В России начали блокировать IP-адреса Amazon из-за Telegram
Добавлено: 26 апр 2018 в 18:55, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
В Москве прошли переговоры начальника российского Генштаба генерала армии Валерия Герасимова и командующего Сухопутными войсками Пакистана генерала Камала Баджвы

В Москве прошли переговоры начальника российского Генштаба генерала армии Валерия Герасимова и командующего Сухопутными войсками Пакистана генерала Камала Баджвы

В Армении министр спорта подал в отставку и присоединился к протестам

В Армении министр спорта подал в отставку и присоединился к протестам

Ученые назвали новую причину приостановки ядерных испытаний в КНДР

Ученые назвали новую причину приостановки ядерных испытаний в КНДР

Ученые пожаловались Медведеву на «вредный» Роскомнадзор

Ученые пожаловались Медведеву на «вредный» Роскомнадзор

Новости России
еще новости
Нажми на кнопку - получишь документы. Будущее российских госуслуг

Нажми на кнопку - получишь документы. Будущее российских госуслуг

Возле станции московского метро «Шоссе Энтузиастов» произошел пожар

Возле станции московского метро «Шоссе Энтузиастов» произошел пожар

Цены на бензин в Крыму упадут после открытия моста — ФАС

Цены на бензин в Крыму упадут после открытия моста — ФАС

Реновацию в «Новой Москве» завершат в 2025 году

Реновацию в «Новой Москве» завершат в 2025 году

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Принц Уильям будет шафером принца Гарри на его свадьбе с Меган Маркл

Принц Уильям будет шафером принца Гарри на его свадьбе с Меган Маркл

Журнал Dessert Reportотметил выходюбилейного номера

Журнал Dessert Reportотметил выходюбилейного номера

От провинциальной модели до первой леди: путь Мелании Трамп

От провинциальной модели до первой леди: путь Мелании Трамп

Леонид Агутин рассказал, что станет с хитом Варум

Леонид Агутин рассказал, что станет с хитом Варум "Зимняя вишня"

Новости политики
еще новости
Немедленно освободите: МИД РФ выступил с требованием к Киеву после задержания активистки движения «Волонтёры победы»

Немедленно освободите: МИД РФ выступил с требованием к Киеву после задержания активистки движения «Волонтёры победы»

Москва требует возвращения всех захваченных США российских дипобъектов

Москва требует возвращения всех захваченных США российских дипобъектов

Запуск Крымского моста: оккупанты начинают спешить

Запуск Крымского моста: оккупанты начинают спешить

Стало известно, какие контрсанкции поддержали в Совфеде

Стало известно, какие контрсанкции поддержали в Совфеде

Новости экономики
еще новости
Из банка Януковича-младшего исчезли 2 миллиарда гривен

Из банка Януковича-младшего исчезли 2 миллиарда гривен

Следы российских чиновников нашли в панамских офшорах

Следы российских чиновников нашли в панамских офшорах

Совет Федерации «без лишнего шума» смягчит антисанкции

Совет Федерации «без лишнего шума» смягчит антисанкции

НБУ выпустит монеты с изображением Крыма

НБУ выпустит монеты с изображением Крыма

Новости общества
еще новости
Блокировка Telelegram будет стоить бизнесу в миллиарды, заявил эксперт

Блокировка Telelegram будет стоить бизнесу в миллиарды, заявил эксперт

Более 3,5 тысяч человек вступили в ряды Юнармии на территории ЦВО с начала года

Более 3,5 тысяч человек вступили в ряды Юнармии на территории ЦВО с начала года

Крым - оккупированная территория, - Макаревич

Крым - оккупированная территория, - Макаревич

Минобороны России и «Одноклассники» проведут прямую трансляцию ночной репетиции парада Победы на Красной площади

Минобороны России и «Одноклассники» проведут прямую трансляцию ночной репетиции парада Победы на Красной площади

Происшествия
еще новости
Главу Мадрида поймали на краже крема из магазина

Главу Мадрида поймали на краже крема из магазина

Трагедия в Геленджике – при пожаре погибли мать и трое детей

Трагедия в Геленджике – при пожаре погибли мать и трое детей

На Кубани 17-летний водитель без прав насмерть сбил велогонщицу

На Кубани 17-летний водитель без прав насмерть сбил велогонщицу

Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

Новости Украины
еще новости
В ОРДО создадут «кадровый резерв для руководящих должностей»

В ОРДО создадут «кадровый резерв для руководящих должностей»

В оккупированном Докучаевске из-за обстрела погибли двое мирных жителей

В оккупированном Докучаевске из-за обстрела погибли двое мирных жителей

Завтра в НАТО могут обсудить членство Украины

Завтра в НАТО могут обсудить членство Украины

СМИ сообщили о тяжелой болезни известного российского артиста

СМИ сообщили о тяжелой болезни известного российского артиста

Мировые новости
еще новости
В Госдепе прокомментировали свое проникновение в генконсульство России

В Госдепе прокомментировали свое проникновение в генконсульство России

Авианосец

Авианосец "Адмирал Кузнецов" прошел модернизацию

На фронте снова

На фронте снова "горячо": ранены пятеро украинцев, оккупанты осуществили 33 обстрела

Три года работы позади: в НАБУ рассказали о достижениях в борьбе с коррупцией

Три года работы позади: в НАБУ рассказали о достижениях в борьбе с коррупцией




Лента новостей
"Зенит" победил "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ - 18:04 Срочное заявление командования ДНР по обстрелу Докучаевска (ФОТО) - 18:00 Срочное заявление командования ДНР по обстрелу Докучаевска (ФОТО)Немедленно освободите: МИД РФ выступил с требованием к Киеву после задержания активистки движения - 17:53 Немедленно освободите: МИД РФ выступил с требованием к Киеву после задержания активистки движения «Волонтёры победы»Встреча с Ким Чен Ыном может не состояться, заявил Трамп - 17:49 Встреча с Ким Чен Ыном может не состояться, заявил ТрампЦБ РФ лишил два банка лицензий за нарушение закона - 17:43 ЦБ РФ лишил два банка лицензий за нарушение законаКитай пригрозил США ответом на любой протекционизм - 17:43 Китай пригрозил США ответом на любой протекционизмОпрошенные украинцы вывели Тимошенко в лидеры президентской гонки - 17:43 Опрошенные украинцы вывели Тимошенко в лидеры президентской гонкиКомиссия по помилованию сократила срок экс-мэру Ярославля - 17:42 Комиссия по помилованию сократила срок экс-мэру ЯрославляРодченков передумал обвинять российских атлетов в допинге - 17:42 Родченков передумал обвинять российских атлетов в допингеТрамп допустил свое вмешательство в поиски «российского следа» - 17:42 Трамп допустил свое вмешательство в поиски «российского следа»В оккупированном Докучаевске из-за обстрела погибли двое мирных жителей - 17:35 В оккупированном Докучаевске из-за обстрела погибли двое мирных жителейКрым - оккупированная территория, - Макаревич - 17:32 Крым - оккупированная территория, - МакаревичМосква требует возвращения всех захваченных США российских дипобъектов - 17:11 Москва требует возвращения всех захваченных США российских дипобъектовПорошенко: Нам приходилось платить агрессору за хранение отработанного ядерного топлива - 17:04 Порошенко: Нам приходилось платить агрессору за хранение отработанного ядерного топлива
Последние новости
Принц Уильям будет шафером принца Гарри на его свадьбе с Меган Маркл - 19:28 Принц Уильям будет шафером принца Гарри на его свадьбе с Меган Маркл Шокирующая Украина: СБУшник утопил полицейского после пьяного ДТП (ВИДЕО) - 19:25 Шокирующая Украина: СБУшник утопил полицейского после пьяного ДТП (ВИДЕО) Свищев: паралимпийское движение в России достигло высот при участии Лукина - 19:21 Свищев: паралимпийское движение в России достигло высот при участии Лукина Вариант гена EDAR помог людям заселить Америку - 19:03 Вариант гена EDAR помог людям заселить Америку Глава Пентагона отказался обвинить Россию в использовании «глушилок» в Сирии - 19:02 Глава Пентагона отказался обвинить Россию в использовании «глушилок» в Сирии Путин рассказал об угрозе безнадежного отставания России - 19:02 Путин рассказал об угрозе безнадежного отставания России Минюст допустил выход РФ из-под юрисдикции ЕСПЧ - 19:01 Минюст допустил выход РФ из-под юрисдикции ЕСПЧ СМИ узнали о плане Дерипаски по сохранению «Русала» - 19:01 СМИ узнали о плане Дерипаски по сохранению «Русала» Песков призвал не ругать МЧС из-за пожара в «Зимней вишне» - 19:01 Песков призвал не ругать МЧС из-за пожара в «Зимней вишне» В ОРДО создадут «кадровый резерв для руководящих должностей» - 19:00 В ОРДО создадут «кадровый резерв для руководящих должностей» Блокировка Telelegram будет стоить бизнесу в миллиарды, заявил эксперт - 18:55 Блокировка Telelegram будет стоить бизнесу в миллиарды, заявил эксперт МИД России требует от Украины немедленно освободить доверенное лицо Путина - 18:32 МИД России требует от Украины немедленно освободить доверенное лицо Путина Журнал Dessert Reportотметил выходюбилейного номера - 18:28 Журнал Dessert Reportотметил выходюбилейного номера
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"