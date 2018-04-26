Боевые расчёты 120-мм миномётов «Сани» ЦВО борются за победу на конкурсе «Мастер артиллерийского огня»

Боевые расчёты 120-мм миномётов «Сани» Центрального военного округа демонстрируют огневую мощь в поражении целей на дальности 7 тыс. метров в Саратовской области.

В ходе конкурса «Мастер артиллерийского огня» военнослужащие с закрытых огневых позиций ведут прицельный огонь на максимальные дальности по заглубленным одиночным и групповым целям осколочно-фугасным снарядом.

Помимо этого, мишени располагаются на возвышенностях и обратных склонах гор. Для ориентирования миномётчикам разрешается использовать только карту, компас, бинокль.

Миномет «Сани» предназначен для уничтожения и подавления живой силы и огневых средств противника, разрушения полевых оборонительных сооружений. Орудие показало высокую эффективность в ходе боевых действий в горной местности.