Более 20 человек пострадали в Висконсине при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе

В ходе взрыва на нефтеперерабатывающем заводе компании Husky Energy в американском городе Сьюпириор в штате Висконсин пострадали как минимум 20 рабочих.

Об этом сообщают местные СМИ, приводя слова мэра города Сьюпириор Джима Пэйна. Также градоначальник рассказал, что, по предварительным данным, на заводе взорвался некий контейнер. За взрывом последовал пожар, который к настоящему времени уже потушен.

Пострадавшие госпитализированы в город Дулут соседнего штата Миннесота. С территории завода эвакуированы все рабочие. Подробности произошедшего выясняются.

MORE: We have new images of the explosion at Husky Refinery in Superior, WIEmergency crews are on the scene and there are multiple injuries reported, thus far pic.twitter.com/cLiZXGVx7h

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) 26 апреля 2018 г.