Более 3,5 тысяч человек вступили в ряды Юнармии на территории ЦВО с начала года

С начала текущего года более 3600 юношей и девушек, проживающих в регионах, где дислоцируются воинские части Центрального военного округа, вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического детско-юношеского движения «Юнармия». В общей сложности на данный момент звания юнармейцев в округе носят 88 тысяч человек.

В преддверии празднования Дня Победы юнармейцы благоустроили 28 мемориалов и провели 43 встречи с ветеранами, участвовали в проведении Уроков мужества. 9 мая коробки участников военно-патриотического движения примут участие в парадах в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре.