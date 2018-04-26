Британия раскроет имена хранящих активы в офшорах россиян

Британский парламент проголосует за принятие законопроекта, который предусматривает публичное раскрытие имен бенефициаров офшоров на Британских Виргинских и Каймановых островах, сообщает The Times.

Представитель Консервативной партии Эндрю Митчел заявил, что законопроект, инициированный представителем лейбористов в Палате общин Маргарет Ходж, поддерживает коалиция консерваторов, лейбористов, Шотландской национальной партии и других оппозиционных фракций — голосов достаточно для принятия законопроекта.

Как поясняет издание, новый закон позволит обнародовать имена владельцев скрытых активов на Британских заморских территориях — в том числе россиян. Митчел отметил: «Госпожа Мэй до сих пор призывала мир выступать против нарушения Россией международных норм. Но если она собирается выполнить обещание, то должна гарантировать, что грязные деньги, финансирующие худшие злоупотребления, не укрывались под британским флагом где-либо в мире».

В Великобритании уже действует правовая норма, обязывающая владельцев активов раскрывать источники их происхождения, однако она не распространяется на заморские территории, которые хотя и находятся под британским суверенитетом, но не являются частью страны.