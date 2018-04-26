Бучневич работает в звене с Галиевым и Ткачевым на тренировке сборной России

Как ожидается, занимающиеся в черной форме Никита Трямкин, Виктор Тихонов, Кирилл Семёнов и Кирилл Капризов не сыграют в четверг.
Сборная России в четверг проведет в Хельсинки вынесенный матч шведского этапа Евротура против команды Финляндии.
Полностью сочетания сборной России по хоккею на утренней тренировке в четверг выглядели следующим образом:
голкиперы: Василий Кошечкин, Игорь Шестеркин, Иван Бочаров;
красные: Динар Хафизуллин - Антон Белов, Алексей Кручинин - Алексей Бывальцев - Евгений Дадонов;
белые: Алексей Береглазов - Егор Яковлев, Станислав Галиев - Владимир Ткачев - Павел Бучневич;
синие: Алексей Марченко - Никита Нестеров, Михаил Григоренко - Максим Шалунов - Никита Сошников;
зеленые: Владислав Гавриков - Альберт Яруллин, Александр Барабанов - Илья Каблуков - Максим Мамин;
черные: Никита Трямкин, Виктор Тихонов - Кирилл Семёнов - Кирилл Капризов.