Бучневич работает в звене с Галиевым и Ткачевым на тренировке сборной России

ХЕЛЬСИНКИ, 26 апр – РИА Новости, Семён Галькевич. Форвард Павел Бучневич работает в тройке со Станиславом Галиевым и Владимиром Ткачевым на тренировке сборной России по хоккею перед матчем Евротура с командой Финляндии.

Как ожидается, занимающиеся в черной форме Никита Трямкин, Виктор Тихонов, Кирилл Семёнов и Кирилл Капризов не сыграют в четверг.

Сборная России в четверг проведет в Хельсинки вынесенный матч шведского этапа Евротура против команды Финляндии.

Полностью сочетания сборной России по хоккею на утренней тренировке в четверг выглядели следующим образом:

голкиперы: Василий Кошечкин, Игорь Шестеркин, Иван Бочаров;

красные: Динар Хафизуллин - Антон Белов, Алексей Кручинин - Алексей Бывальцев - Евгений Дадонов;

белые: Алексей Береглазов - Егор Яковлев, Станислав Галиев - Владимир Ткачев - Павел Бучневич;

синие: Алексей Марченко - Никита Нестеров, Михаил Григоренко - Максим Шалунов - Никита Сошников;

зеленые: Владислав Гавриков - Альберт Яруллин, Александр Барабанов - Илья Каблуков - Максим Мамин;

черные: Никита Трямкин, Виктор Тихонов - Кирилл Семёнов - Кирилл Капризов.