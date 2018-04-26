Бывший президент США Буш-старший покинул отделение реанимации

Экс-президент США Джордж Буш-старший покинул палату интенсивной терапии. Об этом рассказал официальный представитель его семьи Джим Макграт.

Ранее он сообщал, что бывший президент США попал в больницу с инфекцией. В новом заявлении говорится, что 93-летний Буш-старший переведен из палаты интенсивной терапии в Методистской больнице Хьюстона в обычную палату.

Ожидается, что политик продолжит восстанавливаться в больнице еще в течение нескольких дней. Бывший президент в сознании и может разговаривать.

На прошлой неделе из жизни ушла его супруга Барбара Буш, с которой они прожили в браке 73 года.