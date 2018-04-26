ЦБ РФ лишил два банка лицензий за нарушение закона

Центробанк РФ отозвал лицензии у двух коммерческих банков – махачкалинского «Эльбина» и московского «Нового кредитного союза», сообщается на сайте регулятора.

В отношении первого сказано, что его администрация многократно нарушала закон и нормативные акты Банка России «в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также не отражала обменно-валютные операции в бухгалтерской отчетности. Информацию о выявленных нарушениях ЦБ РФ передал в правоохранительные органы.

По данным на 1 апреля 2018 года, «Эльбин» занимал 483-е место в банковской системе РФ по величине активов.

«Новый кредитный союз» лишен лицензии за аналогичные нарушения, в банке назначена временная администрация. В сообщении ЦБ отмечается, что эта кредитная организация, занимавшая 437-е место в банковской системе России по данным на 1 апреля, осуществляла «непрозрачные для надзорного органа сделки» с физлицами по купле-продаже иностранной валюты, «изначально убыточные для кредитной организации либо не имеющие очевидного экономического смысла».

Оба лишенных лицензии банка входили в систему государственного страхования вкладов, поэтому вкладчики в установленном законом порядке получат компенсации.