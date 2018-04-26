ЦБ защитит россиян от «черных кредиторов»

Экспертный совет по защите прав потребителей финансовых услуг при Банке России обсудил возможные пути урегулирования проблемы, возникающей при оформлении гражданами займов под залог недвижимости.

Председатель совета, руководитель проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) Виктор Климов пояснил РБК, что Центробанк с Минфином и членами обеих палат парламента подготовил законопроект, предусматривающий ограничение круга организаций, которые вправе выдавать ипотечные займы и потребительские кредиты.

ЦБ РФ считает, что таким правом должны обладать только поднадзорные ему или определенные Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) кредитные организации.

Кроме того, предлагается ввести уголовную ответственность за превышение определенного порога дохода кредитора от выдачи кредита или займа. «Это поможет решить проблему «черных кредиторов», которые нередко маскируются под микрофинансовые организации (МФО)», — пояснили в Центробанке.