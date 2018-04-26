Члены правительства Армении прибыли на консультации в Москву

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и исполняющий обязанности первого вице-премьера Армении Армен Геворкян прибыли в Москву на переговоры, посвященные политическому кризису в Армении и отношениям с Россией, сообщает «Интерфакс».

По словам собеседника агентства Налбандян находится в России с 25 апреля, однако с кем именно он проводит встречи, не уточняется.

Ранее лидер армянской оппозиции Никол Пашинян рассказал о встрече с послом России в Армении. Пашинян заверил дипломата, что протесты в Армении носят антикоррупционный характер и не направлены против России. Представитель российской власти, в свою очередь, пообещал, что Москва не станет вмешиваться во внутренние дела Армении, утверждает Пашинян.

Между тем выборы нового премьер-министра Армении могут пройти в парламенте республики 2 мая, рассказал глава комиссии парламента Армении по государственно правовым вопросам Геворк Костанян. Он пояснил, что в соответствии с законодательством выборы нового премьера проводятся в течение семи дней после отставки премьер-министра. Напомним, Серж Саргсян объявил об уходе с поста главы кабмина 23 апреля.