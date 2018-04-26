Да свершится правосудие: Самбурская вылила подробности ухода Летучей с «Ревизорро»

Актриса Настасья Самбурская — звезда «Универа» решила разоблачить экс-ведущую шоу «Ревизорро» Елену Летучую. В своём блоге Настасья осветила все подробности ухода Лены из проекта.

По словам новой ведущей, Летучая ушла вовсе не из-за болезни, а «была изгнана из-за мерзкого характера». Работа являлась исключительно командной, но в какой-то момент у Лены «сорвало башню и она решила,что всё шоу держится на её личных качествах».

«Эта ведущая стала никому не нужной», — пишет Самбурская.

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Летучая начала придумывать себе болезни, якобы во избежание перелётов, которые являются обязательными в её работе. Однако и тут Настасья заметила, летать в «горячие точки» ей нельзя, а вот на модные показы запросто.

Начинаем утро с хороших новостей. Одна моя знакомая телеведущая была изгнана со своего места из-за мерзкого характера.Она рассказывала всем,что продюсировала шоу,хотя на самом деле ничего подобного не было.Она была обыкновенной телеведущей.Проект был собран командой,ее пригласили на должность ведущей,в командной работе.Но в какой-то момент этой женщине сорвало башню и она решила,что всё шоу держится на ее личных качествах,хотя повторюсь, это командная работа.Всё зависит от того, как сработает КОМАНДА,а не телеведущая,победоносно нашедшая гнилую капусту.Как выставят свет, как подберут локацию,как накрасят лицо ведущей с проблемной кожей и добавят пару прядей в жиденький хвостик, как красиво снимет оператор,как редактор напишет красивую подводку и отводку к серии, чтобы ведущая выглядела в кадре максимально смышленой, как вовремя прикроет охранник в сложный момент. Потом эта ведущая стала никому ненужной,перейдя в новое шоу, которое провалилось с треском и придумала себе диагноз,который запрещал летать в «горячие точки», но позволял летать на модные показы и страну восходящего солнца.Позвонила в известную газету сама и спросила,почему мол не интересуются ее жизнью,а в газете сказали,извините,но вы не интересны,у вас нулевой рейтинг.Телеведущая смекнула,что вылезти из задницы ей поможет только хайп на новой телеведущей шоу,которое после ее ухода,не провалилось,а продолжило существовать в новом формате и более успешно,чем на закате карьеры старой телеведущей.Я бы посоветовала своей знакомой телеведущей не рубить сук,на котором сидишь,ибо мир телевидения достаточно узок,новые подробности будут всплывать всё чаще ( ведь новой телеведущей так много забавного рассказали, теперь она только и ждёт удобного случая, чтобы рассказать следующую «интимную» подробность неадекватного поведения )а под сраку лет остаться без работы и потерять последние крупицы уважения,это большая беда.Поведение старой телеведущей оправдывается лишь отчаянием.Тут и сказки конец.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) 25 Апр 2018 в 10:39 PDT

Самбурская подчеркнула, что Лена была уверена в провале шоу, если вместо неё возьмут другую ведущую. Но оказалось всё наоборот. И «Ревизорро» только расцвёл в новом формате.

В завершение Настасья порекомендовала «одной знакомой» не рубить сук, на котором сидишь.