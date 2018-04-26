Делегация Армении не приехала на заседание ОДКБ на фоне протестов в стране

Делегация из Армении не смогла приехать в казахстанскую Алма-Ату на заседание Координационного совета по борьбе с незаконной миграцией ОДКБ.

«Я должен проинформировать участников заседания, что накануне заседания мы получили телеграмму из республики Армения, в которой говорится, что в связи с обстановкой в городе (Ереване — прим. ред.) участие делегации Армении на проводимом в Алма-Ате 21-м заседании КСБНМ ОДКБ не представляется возможным», — сказал заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

«Я думаю, что мы все с пониманием отнесемся. Обстановка действительно сложная. Они (потенциальные участники 21-го заседания — прим. ред.) участвуют в нормализации обстановки в Армении», — добавил он.

Напомним, в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят РФ, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия и Таджикистан. Организация была создана в 1992 году, когда был подписан Договор о коллективной безопасности.

Члены ОДКБ обязуются защищать территориально-экономическое пространство стран-участниц от внешней военно-политической агрессии и международных террористов.

В Армении с 13 апреля проходили массовые акции протеста против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Во главе протестов встал оппозиционный депутат Никол Пашинян.

В результате 23 апреля Саргсян согласился уйти в отставку. Исполняющим обязанности премьер-министра Армении был назначен представитель правящей Республиканской партии Карен Карапетян.

Несмотря на отставку Саргсяна, протесты против действующей власти в Ереване продолжились.