Интернет-издание Depo.Днепр сообщило, что депутаты горсовета Днепра приняли «кодекс поведения». Он запрещает критиковать деятельность президента Украины Петра Порошенко и правительства.

Также сотрудникам горсовета запрещено оценивать выступления лиц самоуправления горсовета Днепра в средствах массовой информации, создавать и распространять материалы, которые имеют ложные сведения.

Им запрещено появляться на рабочем месте и в общественных местах в нерабочее время в нетрезвом состоянии. Депутаты должны вести себя вежливо, придерживаться этических норм, опрятно одеваться.

Соблюдение кодекса будет контролировать специальная комиссия.