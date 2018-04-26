Дорогу по Крымскому мосту испытали восемь 35-тонных грузовиков

Автодорожная часть Крымского моста прошла приемочные обследования, статические и динамические, сообщает информационный центр «Крымский мост».

В сообщении говорится, что это был «завершающий этап контроля качества строительно-монтажных работ перед итоговой приемочной комиссией». Испытания продолжались несколько недель

На пролетах моста были установлены датчики, фиксировавшие реакцию конструкции на нагрузки, после чего по автодорожной части проехали восемь груженых самосвалов, каждый из которых весил 35 тонн.

«Испытания подтвердили несущую способность и конструктивную надежность моста, надежность несущих конструкций моста и их готовность к вводу в постоянную эксплуатацию», – подытожили в инфоцентре.

Для точности проверки грузовики двигались по разным схемам, чтобы смоделировать различные типы и направления нагрузки.

После открытия движения по автодорожной части Крымского моста его конструкции будет контролировать структурированная система мониторинга инженерных систем и конструкций (СМИСиК), разработанная для автоматизированного наблюдения за критически важными показателями элементов сооружения, подверженных наиболее сильным нагрузкам, – опор, пролетов и арок.