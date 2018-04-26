ДОСААФ меняет статус и вместе с Минобороны начнёт масштабные проекты

ДОСААФ России намерено получить статус молодёжной социально-ориентированной организации.

Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель председателя ДОСААФ России Николай Стаськов, ссылаясь на решение совместного с полномочным представителем Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе выездного совещания Секретаря Совета Безопасности РФ.

«ДОСААФ должно в срок до 15 мая подготовить и представить в Минобороны России предложения о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 28 ноября 2009 г. № 973 „О ДОСААФ России”, предусматривающие предоставление оборонному обществу статуса молодёжной социально-ориентированной организации», — сказал Николай Стаськов.

Также, по его словам, ДОСААФ должно подготовить для военного ведомства предложения по расширению использования материально-технического комплекса и профессиональных ресурсов ДОСААФ России в целях масштабного увеличения количества патриотически настроенных граждан.