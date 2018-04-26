Две трети опрошенных россиян предложили поддержать Асада при атаке США

Две трети (66%) опрошенных россиян считают правильным оказание поддержки сирийскому президенту Башару Асаду в случае, если США начнут военные действия против армии Сирии, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам соответствующего опроса.

В это число респондентов входят 35% тех, кто уверен, что РФ «безусловно следует» поддержать сирийского президента, и 31% выбравших формулировку «скорее следует». Большинство сторонников поддержки составляют мужчины (76%) и люди старше 60 лет (75%).

Не считают верным поддерживать Асада 18% участников опроса, из которых 12% склонились к варианту «скорее не следует», а 6% – «безусловно не следует». Сторонников такой позиции оказалось больше всего среди молодых респондентов: 37% выступивших против поддержки – люди в возрасте 18–24 лет.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 14–15 апреля 2018 года среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.