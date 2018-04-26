Джиджи, Белла Хадид и Алексис Оганян поддержали Серену Уильямс на премьере сериала о ней

25 апреля состоялась премьера документального сериала посвященного Серене Уильямс под названием Being Serena от компании HBO. Прошло мероприятие в Time Warner Center в Нью-Йорке. Поддержать теннисистку на важном событии пришли ее муж Алексис, сестра Винус Уильямс, подруги Джиджи и Белла Хадид и Вера Вонг.



Сюжет сериала «Быть Сереной Уильямс» будет сконцентрирован на личности теннисистки, а не на ее карьере. Серена нашла свою любовь, вышла замуж и родила ребенка — всё это будет освещено в сериале. Знаменитость сама будет рассказывать о важных событиях в жизни. Показ «Быть Сереной» в Америке начнется второго мая.

Сейчас Серена воспитывает маленькую Алексис Олимпию. Она встретилась со многими проблемами, которыми делится со своими подписчиками. Например, в конце 2017 Уильямс рассказала подписчикам о режущихся зубках Олимпии.



“Режущиеся зубки, ака дьявол — это так сложно,» пишет звезда тенниса. «Бедная Алексис Олимпия беспокойна. Она столько плачет (а она никогда не плачет), что мне приходится держать ее пока она не заснет. Я уже пробовала янтарные бусы… холодные полотенца…давать ей жевать пальцы…гомеопатическую воду, но ничего не работает. Это просто разбивает мне сердце.»

«Мне нужна моя мама, которая придет и уложит меня спать, потому что я очень нервничаю. Помогите. Кто-нибудь?» попросила помощи у своих подписчиков Уильямс.

Фанаты сразу отреагировали на зов помощи и предложили свои решения проблемы. Они предложили малышке пожевать замороженные фрукты, чтобы прохлада успокоила боль режущихся зубов. Стоит заметить, что материнство для Уильямс оказалось не таким легким, ведь это уже не первый раз, когда она обращается к своим «коллегам» матерям за помощью. Например, совсем недавно теннисистка столкнулась с новыми для нее чувствами во время грудного вскармливания Алексис Олимпии.

“Подружки мамы: Как долго вы кормили грудью? пишет Уильямс в своем твиттере, выставив фото со своей малышкой отдыхающей у нее на руках. «Странно ли то, что я чувствую много эмоций когда даже думаю о том, что мне придется прекратить кормить грудью?» Многие мамочки поделились своим опытом в грудном кормлении, и даже звезда Бродвея Одра МакДональд решила рассказать о своем. “Я вскармливала грудью мою старшую дочь пока ей не исполнилось 2 года. Все еще кормлю мою однолетнюю,» пишет она. «Ты поймешь, когда придет время остановиться. Наслаждайся! Она просто прекрасна!»