Emirates запускает домашнюю регистрацию багажа

Авиакомпания Emirates Airlines запускает систему домашней регистрации багажа на рейсы, отправляющиеся из Дубая. Об этом информирует arabianbusiness.com.

Агент авиакомпании приедет на дом к заказавшим услугу, взвесит багаж, после чего заберет его, выдав пассажиру посадочный талон.

Багаж доставят непосредственно к рейсу, пассажир сможет прибыть в аэропорт налегке и отправиться на паспортный контроль, минуя стойку регистрации.

Стоимость услуги – 350 дирхамов ($100) за 7 багажных мест, дополнительная стоимость каждого последующего места – еще 35 дирхамов.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал создание новой национальной авиакомпании SkyUp.

Фото: Tobias Schwarz/Reuters