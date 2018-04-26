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Emirates запускает домашнюю регистрацию багажа


Добавлено: 26 апр 2018 в 02:46, Категория: Новости на сегодня
Emirates запускает домашнюю регистрацию багажа

Авиакомпания Emirates Airlines запускает систему домашней регистрации багажа на рейсы, отправляющиеся из Дубая. Об этом информирует arabianbusiness.com.

Агент авиакомпании приедет на дом к заказавшим услугу, взвесит багаж, после чего заберет его, выдав пассажиру посадочный талон.

Багаж доставят непосредственно к рейсу, пассажир сможет прибыть в аэропорт налегке и отправиться на паспортный контроль, минуя стойку регистрации.

Стоимость услуги – 350 дирхамов ($100) за 7 багажных мест, дополнительная стоимость каждого последующего места – еще 35 дирхамов.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал создание новой национальной авиакомпании SkyUp.

Фото: Tobias Schwarz/Reuters


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Добавлено: 26 апр 2018 в 02:46, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: sharij

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