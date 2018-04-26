Евроштакетник – просто необходим для самых разных работ

Если у вас есть дача, сад или огород, или вы просто живете в собственном доме, то у вас часто возникает вопрос о приведение в порядок забора. Но из этой ситуации есть выход евроштакетник цена которого значительно ниже досок и срок эксплуатации не ограничен. Устойчивость к физическим и атмосферным воздействиям гарантируется толщиной металла от 0,35 мм. К плюсам можно отнести и способ монтажа. Он не требует специальных навыков и сложных инструментов.

Основные положительные качества металлического штакетника:

не деформируется и не выгорает на солнце;

многообразие оттенков;

долговечность;

не требует особого ухода;

комбинируется с другими материалами;

невысокая стоимость;

удобство транспортировки.

Выбирая какой купить штакетник, нужно оценить, как ограждение из него будет выглядеть в целом и подобрать оптимальную расцветку из предложенной палитры покрытий. Далее следует определиться с производителем, толщиной металла и формой самих штакетин – закруглённые или трапециевидные.

Монтаж можно производить как в вертикальном исполнении с возможностью изменения высоты ламелей (планок) штакетника: “прямой”, “Арка”, “Волна “, “Вулкан”, “шахматный монтаж с двух сторон”, “эквалайзер” и т.д. Так и в горизонтальном варианте монтаж штакетника в стиле ранчо или в шахматном порядке под жалюзи…

Из евроштакетника можно выполнить и цельный забор, прикрепив планки с обеих сторон в шахматном порядке. Такой забор оригинален, но и стоимость его будет значительно выше. Интересное решение – комбинированный забор. Весь евроштакетник изготавливается из высококачественной стали путем холодного прокатывания, тем самым придавая штакетинам ребра жёсткости и способность противостоять агрессивным физическим воздействиям. Зазоры оставленные при монтаже снижают парусность забора практически до нуля. Они рассчитываются исходя из ширины выбранного штакетника. Ширина зазора не должна быть больше ширины штакетника.

Металлоштакетник прекрасно сочетается с различными строительными материалами. Столбы, выполненные из камня или кирпича добавят изюминку в ограждение и разбавят однообразность цельного забора. Выполнены из разноцветных планок ограждения палисадников или не высоких заборчиков добавят праздничности.

Весь евроштакетник изготавливается из высококачественной стали путем холодного прокатывания, тем самым придавая штакетинам ребра жёсткости и способность противостоять агрессивным физическим воздействиям. Зазоры оставленные при монтаже снижают парусность забора практически до нуля. Они рассчитываются исходя из ширины выбранного штакетника. Ширина зазора не должна быть больше ширины штакетника. В противном случае забор будет редким и неэстетичным.

Стоит также отметить, что евроштакетник от компании “ДАХ-СЕРВИС” производится из оцинкованной стали с пассивирующим слоем, грунтом и декоративным слоем с защитным лаком (РЕ - полиэстер покрытие, РЕМА - матполиэстер покрытие, PRINTECH - покрытие с имитацией структуры дерева или камня, QUARTZ - покрытие с добавлением кварца). Кроме использования в производстве материалов с промышленным (заводским) покрытием полимерами, наша компания постоянно совершенствует технологию производства, боковые края штакетника металлического обязательно завальцованы, а вместо стандартного обрезания металла, используется продавливание, что позволяет уменьшить (обезопасить) остроту среза, а также перенести на срез часть защитного слоя во избежание ранней коррозии. Данная технология позволяет ламелям (штакетам) для монтажа еврозабора быть более устойчивым к изменениям атмосферных явлений и получить более современную защиту от коррозии.