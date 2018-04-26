Филиппенко: шансов сохранить хоккеиста Бывальцева у "Амура" почти нет

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Нападающий Алексей Бывальцев, скорее всего, покинет хабаровский "Амур", ведутся переговоры о его переходе в команду, являющуюся одним из лидеров КХЛ, сообщил первый вице-президент дальневосточного хоккейного клуба Александр Филиппенко.

Бывальцев вошел в состав сборной России на этапы Евротура в Чехии и Швеции. В 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ-2017/18 24-летний форвард набрал 43 очка (19 голов и 24 передачи). Ранее Филиппенко сообщил РИА Новости, что клуб ведет переговоры о переходе Бывальцева в петербургский СКА.

"Естественно, что интерес к Бывальцеву со стороны топ-клубов КХЛ очень высок. Несмотря на то что он после 30 апреля будет считаться ограниченно свободным агентом, шансов сохранить его у нас практически нет. Как говорится, есть наши желания, а есть возможности", - сказал Филиппенко, которого цитирует официальный сайт клуба.

"Поэтому сейчас ведём конкретные переговоры о его переходе в один из клубов – лидеров нашего чемпионата, что, в свою очередь, позволит Алексею закрепиться в сборной России. Наша задача – сделать так, чтобы этот переход получился максимально выгодным для "Амура". К слову, интерес у других команд вызывает и партнёр Алексея (форвард) Олег Ли. Его обмен тоже возможен", - добавил он.

Филиппенко рассказал, что клуб сделал предложение о продлении контракта финскому голкиперу Юхе Метсоле и попросил дать ответ не позднее 1 мая. "Юха провел в "Амуре" три сезона. После окончания нынешнего чемпионата он признался, что его всё устраивает в Хабаровске, но он устал находиться так далеко от своей семьи. Тем более что прошлым летом у него родилась вторая дочь. На случай отказа Юхи у нас есть кандидат, с которым уже проведены предварительные переговоры. Сразу скажу, что это иностранный вратарь", - отметил он.

Филиппенко также заверил, что обмен нападающих Владислава Ушенина и Вячеслава Ушенина в екатеринбургский "Автомобилист" не состоится. "Мы никаких переговоров по поводу братьев Ушениных и не ведем и рассчитываем на них в следующем сезоне. У обоих контракты действуют до 30 апреля 2019 года, - сказал он. - С (защитником) Виталием Атюшовым все вопросы практически решены. (Нападающему) Александру Горшкову и (защитнику) Георгию Бердюкову мы сделаем квалификационные предложения и постараемся подписать в качестве ограниченно свободных агентов".