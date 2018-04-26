Глава Пентагона отказался обвинить Россию в использовании «глушилок» в Сирии

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что не готов возложить на Россию ответственность за использование средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против американских самолетов в Сирии, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее появились сообщения о том, что некие «противники» используют «глушилки» против самолетов ВВС США в Сирии. В Пентагоне тогда не конкретизировали, о каких именно «противниках» идет речь, однако ранее американскую сторона обвиняла в этом Россию.

Тем не менее, на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил Мэттис напомнил, что помимо российских военных в Сирии находятся правительственные войска и иранские военные, а также отметил: «Я не могу сейчас возложить ответственность на россиян».