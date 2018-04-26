ИААФ приравняла легкоатлеток с избытком тестостерона к мужчинам

С 1 ноября легкоатлетки с «отклонениями по гендерным признакам» (с уровнем тестостерона в крови выше 5 нмоль/л) должны будут либо добиться снижения уровня мужского полового гормона, либо выступать в международных соревнованиях наравне с мужчинами-легкоатлетами. Такое решение приняла Международная федерация легкой атлетики (ИААФ).

В ее сообщении, которое цитирует «Интерфакс», говорится, что у большинства титулованных спортсменок уровень тестостерона в крови – от 0,12 до 1,79 нмоль/л (для сравнения: у мужчин после полового созревания он достигает 7,7 – 29,4 нмоль/л).

Среди легкоатлеток, по статистике ИААФ, отклонения тестостерона в сторону превышения нормы встречаются 7,1 раза на тысячу – в 140 раз чаще, чем у женщин в целом.