Илон Маск похвастался созданием дракона-киборга

Американский миллиардер Илон Маск, автор множества изобретений (как правило, сомнительного характера) похвастался, что занялся созданием дракона-киборга.

«Кстати, я строю дракона-киборга», — написал распиаренный изобретатель на своей странице в соцсети.

Маск не стал вдаваться в подробности, добавив лишь, что этот рынок до него «незаслуженно обходили вниманием».

Напомним, что помимо ряда громких затратных проектов (программ SpaceX, Tesla и Hyperloop) Маск не брезгует и более мелкими начинаниями, напоминающими издёвку над рынком.

Так, в начале 2018 года он за четыре дня полностью распродал партию безопасных огнеметов, которые якобы помогут их владельцам в случае зомби-апокалипсиса.

В конце марта он анонсировал производство полых строительных «кубиков Лего», вырубленных из камней. «Это кирпичики, как в «Лего», в реальном масштабе, сделанные из камней, с помощью которых можно создавать скульптуры и строить здания. Они суперкрепкие, но полые внутри, как крыло самолета, и не такие тяжелые и подходят для сейсмических нагрузок Калифорнии», — раскрыл «чудо-технологию» Маск.