Ирина Шейк снова беременна?

После появления модели Ирины Шейк на одном из показов американские СМИ предположили – девушка вновь беременна. Поводом для этой догадки стал ее округлившийся живот. Шейк пока не комментирует домыслы и упорно хранит молчание. Однако это было характерно для модели и во время ее первой беременности – Шейк тщательно скрывала это событие.

Напомним, что Ирина Шейк и ее возлюбленный Брэдли Купер стали родителями 21 марта 2017 года, когда в элитной клинике Cedars Sinai Medical Center в Лос-Анджелесе на свет появилась их дочь Леа де Сена Шейк-Купер.

О том, что стать мамой вновь, Ирина Шейк упоминала редко. Но, если верить инсайдерам, модель и Брэдли Купер были замечены в центре планирования семьи.

Поклонников Шейк интересует и другой факт из жизни звезды – вышла ли она замуж за своего любимого мужчину? Известно, что Ирина Шейк демонстрировала кольцо на безымянном пальце левой руки. И после этого разговоры о замужестве девушки вспыхнули с новой силой.

Ирина Шейк



А вы как думаете, модель беременна или нет? Смотрите фотографии, сделанные с разных ракурсов. Видите «беременный» животик?