Из банка Януковича-младшего исчезли 2 миллиарда гривен

Из "Всеукраинского банка развития", который принадлежал сыну экс-президента Виктора Януковича Александру, было выведено около 2 млрд гривен.Об этом говорится в статье ЭП.Недавно в СМИ появилась информация, что Печерский районный суд снял арест со счетов компаний, которые правоохранители относили к "орбите влияния" Александра Януковича.Как стало известно ЭП, из арестованных ранее 2,6 млрд гривен, которые находились на счетах во "Всеукраинском банке развития" около 2 млрд гривен уже выведено. Остальные средства существуют только на бумаге.Министр МВД Арсен Аваков в 2015 году сообщал об аресте 2,6 млрд гривен на счетах ВБР, однако сейчас этих средств на счетах уже нет.