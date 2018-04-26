Изготовление брендовой упаковки

Типография «Призма» осуществляет производство упаковки из картона на современном оборудовании, а также высококачественную печать и брендирование упаковочных материалов любого типа. Технические характеристики оборудования, применяемого на производстве, позволяют нашим дизайнерам в полной мере проявлять свою фантазию и удовлетворять самые необычные пожелания клиентов к форме и цветовым решениям упаковочной продукции. Качественные картонные упаковки имеют несколько любопытных плюсов, которые добавляют им популярности среди производителей разнообразных товаров.

Низкая себестоимость позволяет реализовывать большие объемы продукции по доступным ценам, а гигантский выбор форм-факторов, в том числе произведенных по индивидуальным проектам, означает абсолютную уникальность каждого типа изделия. Сотрудники «Призмы» имеют многолетний опыт работы в сфере производства полиграфической продукции и постоянно находятся в курсе текущих трендов и потребностей рынка.

Если вам нужно заказать производство упаковки в Москве, то наша типография полного цикла станет для вас идеальным вариантом, благодаря приемлемым ценам, высокой скорости работы и отличному качеству продукции!