Как носить легинсы весной

Самый модный предмет гардероба, безусловно, легинсы. К тому же еще и очень удобный. Их можно без стеснения носить и на прогулку, и даже в офис. Этот тренд уже давно не в новинку для голливудских модниц. Например, Ума Турман любит прогуляться в темно-серых трикотажных легинсах. Чтобы не выглядеть словно только с пробежки, надевайте фактурный пиджак с мужского плеча или объемный бомбер.

Другая любительница такого стиля — Джиджи Хадид — не отказввает себе в кроп-топах. Чтобы соблюсти баланс, модель накидывает сверху удлиненную джинсовую куртку. Берите советы на карандаш и этой весной вы гарантированно будете самой модной.

Кендалл Дженнр и Джиджи Хадид







Ума Турман







Хейли Болдуин







Кайли Дженнер







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