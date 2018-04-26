Катерина Зиновьева благодарна судьбе за встречу с Денисом Давыдовым

Денису больше никто не нравится, кроме меня. И он сказал, что Марго — не его типаж, потому что она работала в эскорте, и это его больше всего отталкивает. Ну и в принципе он говорит, что она легкая. Это вообще не его. Марго везде, ей просто скучно стало. Вика тоже пыталась как-то к нему подкатить, но тоже не получилось. Я в Денисе уверена. Мы на одной волне, и это круто. Можем смеяться из-за пустяка и разговаривать без слов, одним взглядом все понимаем. Спасибо, судьба, за этого человека в моей жизни.