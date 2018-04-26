Денису больше никто не нравится, кроме меня. И он сказал, что Марго — не его типаж, потому что она работала в эскорте, и это его больше всего отталкивает. Ну и в принципе он говорит, что она легкая. Это вообще не его. Марго везде, ей просто скучно стало. Вика тоже пыталась как-то к нему подкатить, но тоже не получилось. Я в Денисе уверена. Мы на одной волне, и это круто. Можем смеяться из-за пустяка и разговаривать без слов, одним взглядом все понимаем. Спасибо, судьба, за этого человека в моей жизни.
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Новости » Шоу-бизнес » Катерина Зиновьева благодарна судьбе за встречу с Денисом Давыдовым
Катерина Зиновьева благодарна судьбе за встречу с Денисом Давыдовым
Добавлено: 26 апр 2018 в 06:42, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 26 апр 2018 в 06:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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