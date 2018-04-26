Кинологи РВСН готовятся к всеармейскому конкурсу «Верный друг». В состязаниях участвуют вожатые со своими служебными собаками. Военнослужащим с четвероногими помощниками предстоит пройти трехкилометровую трассу дог-биатлона, поражая на огневых рубежах мишени из мелкокалиберной винтовки.

На полосе препятствий у служебных собак свои трудности –– надо преодолеть лестницу, барьер, забор, окоп, переползти под низко натянутой сеткой.

В финале конкурса команды проведут задержание «нарушителя», его досмотр и конвоирование с последующей защитой от нападения.

Лучшие кинологи вместе со своими питомцами представят РВСН на всеармейских соревнованиях.

Ранее в РВСН стартовали конкурсы «Безопасная среда», «Безопасный маршрут», «Мастера автобронетанковой техники», «Армейский запас». В настоящее время в РВСН проходит одновременно пять соревнований в преддверии Всеармейского этапа АрМи-2018.