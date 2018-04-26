Китай пригрозил США ответом на любой протекционизм

Официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн предупредил о подготовке плана мер в ответ на любые возможные протекционистские и односторонние действия со стороны США.

«Китайская сторона будет следить за заявлениями и действиями США, мы уже приготовили меры реагирования на любые возможные действия со стороны Вашингтона», — цитирует представителя ведомства «Газета.ру».

По словам Гао Фэна, китайские компании долго вкладывали деньги в различный бизнес на американской территории и сделали таким образом «серьезный вклад» в экономику страны, поэтому теперь Пекин рассчитывает, что Вашингтон будет «предпринимать больше действий в соответствии с нормами экономического развития».