Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков ответил на вопросы газеты «Красная звезда»

В номере пятницы публикуется интервью командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковника Андрея Сердюкова, который рассказал об особенностях конкурса по полевой выучке среди подразделений ВДВ «Десантный взвод–2018».

В газете помещен отчёт о церемонии награждении победителей фестиваля прессы «Медиа-Ас-2018», в которой принял участие Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«Красная звезда» информирует о брифинге начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-полковника Сергея Рудского, который ознакомил журналистов с результатами детального анализа результатов ракетных ударов по Сирии.

Начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий рассказывает об участии военных инженеров в предстоящем форуме «Армия-2018», где будут представлены самые современные и перспективные образцы инженерного вооружения и техники.

Кроме того, помещена очередная, подготовленная совместно с Департаментом информации и массовых коммуникаций Минобороны России инфографика «Вооруженные Силы Российской Федерации за неделю».