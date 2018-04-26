Комиссия по помилованию сократила срок экс-мэру Ярославля

Комиссия по помилованию приняла положительное решение по бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову и постановила сократить ему тюремный срок, сообщает РИА Новости.

Член комиссии, региональный уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин уточнил, что срок Урлашову будет сокращен на 3,5 года — до 9 лет лишения свободы.

Урлашов осужден за взяточничество к 12 годам 6 месяцам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 60 млн рублей. Кроме того, осужден экс-помощник Урлашова Алексей Лопатин — он получил семь лет за посредничество при передаче взятки.