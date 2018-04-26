Корпорация МСП намерена в 2019 году увеличить объёмы льготного кредитования бизнеса

Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства намерена в 2019 году увеличить объёмы льготного кредитования бизнеса со ставкой 6,5%. Об этом сообщил заместитель гендиректора Корпорации МСП Максим Любомудров, передаёт ТАСС.

«Мы обсуждаем размеры субсидий на 2019 год совместно с Минэкономразвития РФ, Минфином РФ. Не буду говорить объёмы, потому что ещё решение окончательно не принято, но суммы достаточно большие. Мы хотим существенно увеличить объёмы выдачи по этой программе», — сказал Любомудров на пленарном заседании проходящего в Уфе межрегионального форума инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. Читайте по теме

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По его оценке, до конца текущего года по этой программе будет выдано порядка 80 млрд рублей совместно с банками-партнёрами, а на следующий год эти показатели будут ещё более высокими.

Любомудров пояснил, что кредиты выдаются на инвестиционные цели в размере от 3 млн до 1 млрд рублей на срок до 10 лет, на оборотные цели — от 3 млн рублей до 100 млн рублей на срок до трёх лет.

Замглавы Корпорации МСП указал, что по этой программе кредиты предоставляются по ставке 6,5%. Это конечная ставка, указанная в кредитном договоре банка с малым или средним предприятием. Банк, в свою очередь, получает субсидию на компенсацию из федерального бюджета.

«Мы понимаем, что рыночные ставки выше, тем не менее дешёвые кредиты должны быть доступны, и мы эту программу развиваем», — сказал Любомудров.

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