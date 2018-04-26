Кремль надеется, что власти и оппозиция в Армении достигнут компромисса

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил визит в Москву вице-премьера и министра иностранных дел Армении.

Он уточнил, что армянская делегация собирается провести в российской столице ряд консультаций по линии правительства и внешнеполитического ведомства. Посетят ли зампредседателя Кабмина и глава МИД Армении Кремль, ему неизвестно.

Песков напомнил, что Россия не намерена вмешиваться в происходящее в Ереване. Протесты - внутреннее дело Армении. Тем не менее Москва надеется, что армянскому руководству и оппозиции удастся достичь компромисса.